30 Yıldır Zorlu Kış Şartlarında Elektrik Arıza Onarıyor - Son Dakika
30 Yıldır Zorlu Kış Şartlarında Elektrik Arıza Onarıyor

09.01.2026 11:21
İlhan Abbasioğlu, 30 yıldır Van Gölü bölgesinde soğuk kış koşullarında elektrik arızalarını onarıyor.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bünyesinde 30 yıldır görev yapan 50 yaşındaki İlhan Abbasioğlu, çetin kış şartlarının hakim olduğu bölgede kar ve tipi nedeniyle yaşanan arızaları kısa sürede gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Abbasioğlu, meslek lisesinden mezun olduktan sonra 1996'da VEDAŞ'ta arıza ekibinde göreve başladı.

Ekip arkadaşlarıyla zorlu coğrafya ve iklim şartlarında görev yapan 50 yaşındaki Abbasioğlu, dağlarda kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gidermek için zaman zaman kilometrelerce yol yürüyor.

Sırtında taşıdığı iletken ve diğer ağır ekipmanla hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü bölgelere giden Abbasioğlu, dondurucu soğuğa rağmen arızaları gidermek için mücadele veriyor.

Zorlu coğrafyada 30 yıldır fedakarca görev yapan Abbasioğlu ekip arkadaşlarıyla, bölge halkının karanlıkta kalmaması için azimle görevlerini yerine getiriyor.

"Her işin kendine göre zorluğu ve tehlikesi var"

Abbasioğlu, AA muhabirine, meslek lisesinde öğrendiği bilgilerle 30 yıl önce arıza ekibinde göreve başladığını söyledi.

Tehlikeli ve ağır olmasına rağmen görevini en iyi şekilde yürüttüğünü belirten Abbasioğlu, "Görev süremiz boyunca aldığımız eğitim, iş güvenliği ve elektrik konusundaki temel eğitimler sayesinde kendimizi geliştirerek işimizi profesyonel bir şekilde sürdürüyoruz. Her işin kendine göre zorluğu ve tehlikesi var. Bu mantıkla ve eğitimleri sahada birebir uyguladığımız zaman aslında çok da korkulacak bir iş olmadığını öğrenmiş oluyoruz." dedi.

Zorlu coğrafyada çalıştıklarını dile getiren Abbasioğlu, şunları kaydetti:

"Yıl içerisinde yaklaşık 300 direğe tırmanıyoruz. Neticede yapmamız gereken bir iş var. Elektrik enerjisinin devamlılığını, sürekliliğini ve verimliliğini sağlamakla görevliyiz. Bu işi yaparken de iş güvenliğine kesinlikle riayet etmemiz lazım çünkü sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bakmakla yükümlü olduğumuz çocuklarımız, annemiz, babamız ve ailemiz var. Çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşları elektriğe kavuşturmanın verdiği mutluluk, 30 yıl boyunca karşılaştığımız tüm zorlu şartları bize tamamen unutturuyor."

"Kış aylarında işimiz daha da zorlaşıyor"

Abbasioğlu ile 16 yıldır ekip arkadaşı olarak çalışan Erhan Sami ise "Ülkenin en zor bölgelerinden birinde çalışıyoruz. Kış aylarında işimiz daha da zorlaşıyor. Özellikle kar, fırtına ve yağmurlu günlerde vatandaşları elektriksiz bırakmadığımız için mutlu oluyoruz. Mesleğimi ve ekip arkadaşlarımı seviyorum. Yıllardır İlhan Abbasioğlu ile çalışıyorum, vaktimiz de güzel geçiyor. Ailemizden daha fazla ekip arkadaşlarımızla vakit geçiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

