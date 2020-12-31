31 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

31 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
31.12.2020 06:42
31 Aralık 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
01:15 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:30 Akasya Durağı
04:50 Yabancı Damat
06:00 Güllerin Savaşı
08:15 Akasya Durağı
11:00 Sultan
13:30 Asi
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
21:30 Arka Sokaklar
23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi
23:30 Kanıt
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu