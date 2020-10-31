31 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Asura: Çılgınlar Şehri

00:45 İntikam Mermisi

02:20 İntikam Mermisi

02:30 Güvercin

03:50 Erkenci Kuş

04:30 Erkenci Kuş

05:30 Yeni Bir Ev

06:00 Yeni Bir Ev

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Seven Ne Yapmaz

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Bak Şu Leyleğe

15:45 Menajerimi Ara

16:20 Dizi

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 İbo Show

20:00 Dizi