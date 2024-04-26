İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti - Son Dakika
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İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

İskenderun\'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki imam Hasan İnci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

26.04.2024 10:43
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

Olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı. Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci'nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti - Son Dakika

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