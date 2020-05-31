31 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Gözcüler 1: Başlangıç
00:40 Esra Erol'da
02:05 Gözcüler 1: Başlangıç
03:10 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ödül Avcıları
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:00 Kardeş Payı
12:05 Kuruluş Osman
13:35 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
15:45 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Kayıp Balık Dori
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:55 Uyumsuz 3