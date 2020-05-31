31 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:15 Gözcüler 1: Başlangıç

00:40 Esra Erol'da

02:05 Gözcüler 1: Başlangıç

03:10 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Ödül Avcıları

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:00 Kardeş Payı

12:05 Kuruluş Osman

13:35 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

15:45 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Kayıp Balık Dori

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:55 Uyumsuz 3