33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
7 saat önce
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydından aranan şahıs kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi