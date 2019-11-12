Son Dakika Haberleri: 33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

7 saat önce

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

33 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 12'si hırsızlıktan olmak üzere 33 ayrı suç kaydından aranan şahıs kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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