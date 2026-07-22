330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor - Son Dakika
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330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin TL\'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor
22.07.2026 13:40
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, yaklaşık 7 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunmayı planladığı yeni A05S modelinin iç mekânını tanıttı. LiDAR sensörü, şehir içi otonom sürüş desteği ve hafızalı otomatik park gibi özelliklerle donatılan model, iki farklı motor seçeneğiyle 405 ila 510 kilometre arasında menzil sunacak.

Elektrikli otomobil pazarındaki büyümesini sürdüren Çinli üretici Leapmotor, yeni kompakt hatchback modeli A05S'nin iç mekân tasarımını ilk kez paylaştı. Özellikle Avrupa pazarındaki genişleme hedefiyle öne çıkan marka, uygun fiyatlı yeni modeliyle dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Çin'de yaklaşık 7 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen Leapmotor A05S, ekonomik sınıfta yer almasına rağmen üst segmentte bulunan birçok teknolojiyi kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

LIDAR TEKNOLOJİSİYLE GELİYOR

Modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri tavana entegre edilen LiDAR sensörü oldu. Genellikle premium elektrikli otomobillerde kullanılan bu teknoloji sayesinde araçta gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer alması planlanıyor.

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

Leapmotor A05S'te şehir içi otonom sürüş desteği (Urban NAP), otoyol sürüş asistanı ve hafızalı otomatik park gibi akıllı sürüş özellikleri sunulacak.

İKİ FARKLI MOTOR VE BATARYA SEÇENEĞİ

Leapmotor A05S'te Gotion High-tech ile Zenergy iş birliğiyle geliştirilen LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar kullanılacak.

Giriş seviyesindeki versiyonda 70 kW (94 beygir) gücünde elektrik motoru ve 39,8 kWsa kapasiteli batarya bulunacak. Bu versiyonun CLTC ölçümlerine göre yaklaşık 405 kilometre menzil sunacağı açıklandı.

Daha güçlü seçenekte ise 90 kW (121 beygir) elektrik motoru ve 53 kWsa batarya yer alacak. Bu model ise aynı ölçüm standardına göre 510 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor - Son Dakika

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