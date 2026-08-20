335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak - Son Dakika
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335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL\'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
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Çinli otomobil üreticisi Arcfox, uygun fiyatlı Beta T1 modelini CATL imzalı değiştirilebilir batarya teknolojisiyle yeniliyor. Bataryayı peşin satmak yerine kiralama seçeneği sunarak aracın başlangıç fiyatını yaklaşık 7 bin dolara (335 bin TL) kadar düşüren marka, sürücülere şarj sırası beklemeden dakikalar içinde batarya değişim imkanı sağlayacak.

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, uygun fiyatlı giriş modeli Beta T1'i çok daha erişilebilir hale getirecek yeni batarya değişimli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvuruyla ortaya çıkan yeni model, elektrikli araç pazarında hem şarj süresi sorununu hem de yüksek satın alım maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

BOŞALAN BATARYAYI DEĞİŞTİREBİLECEKLER 

Çinli batarya devi CATL tarafından geliştirilen "Choco-SEB" batarya değişim sistemini kullanacak olan Beta T1, elektrikli araç sahiplerine istasyonda saatlerce şarj beklemek yerine, boşalan bataryayı dakikalar içinde dolusuyla değiştirme imkanı sunacak.

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

BATARYAYI SATIN ALMAK YERİNE KİRALAMA DÖNEMİ

Yeni teknolojiyle birlikte sunulan en büyük yenilik ise "Araç ve Batarya Ayrımı" (BaaS) modeli oldu. Bu sistem sayesinde tüketiciler otomobili satın alırken bataryanın yüksek maliyetini peşin olarak ödemek zorunda kalmayacak. Batarya maliyetinin düşülmesiyle birlikte kiralama yöntemi, aracın başlangıç etiketini ciddi oranda aşağı çekecek. Kullanıcılar batarya için yalnızca belirlenen aralıklarda abonelik/kira bedeli ödeyecek.

FİYAT 7 BİN DOLARA (335 BİN TL) KADAR DÜŞEBİLİR

Arcfox'un aynı sistemi daha önce uyguladığı Beta S3 modelinde batarya dahil fiyat 11 bin 820 dolar iken, batarya kiralama seçeneğinde rakam 8 bin 860 dolara (yaklaşık 423 bin TL) kadar gerilemişti. Aynı fiyatlandırma stratejisinin Beta T1'e de yansıtılması halinde, modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolara gerilemesi bekleniyor. Bu da güncel kur üzerinden yaklaşık 335 bin TL'lik ezber bozan bir satış fiyatı anlamına geliyor.

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Tütkiyede ötv kdv dahil bin sekizyüz tl 7 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Türkiye fiyatı 2 milyon TL 350 bine garibana bindirirler mi bu arabayı. araç piyasası alt üst olur. başta araç üreten firmalar karşı çıkar 0 0 Yanıtla
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    elektrikli araçlarda teknoloji sürekli yenileniyor daha neler çıkacak 0 0 Yanıtla
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