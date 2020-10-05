35 yaş üzeri erkekler meme kanseri riski altında - Son Dakika

35 yaş üzeri erkekler meme kanseri riski altında

Her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte meme kanserinin gelişebildiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye'de 35 yaş üzeri erkeklerin meme kanseri konusunda risk altında olduğunu ifade etti.

35 yaş üzeri erkekler meme kanseri riski altında, System.String[]

Her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte meme kanserinin gelişebildiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye'de 35 yaş üzeri erkeklerin meme kanseri konusunda risk altında olduğunu ifade etti.

1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında açıklamalarda bulunan onkoloji uzmanı Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye'de yılda 500 civarından erkeğin meme kanseri olduğunu dile getirdi. Karagöl, "Her iki cinsiyette de doğumla birlikte gelişiyor.  Ergenliğe girişle birlikte kız çocuklarının meme dokusu gelişirken erkek çocuklarında bu doku doğumdaki gibi kalıyor. Erişkin erkeklerde de meme dokusu gelişmemiş olsa da bu dokudan meme kanseri riski ortaya çıkabiliyor" dedi.

BU BULGULARA DİKKAT!

Erkeklerde meme kanserinin genelde ileri yaşta görüldüğünü ifade eden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin 35 yaş altı erkeklerde nadiren rastlandığını belirterek, erkeklerde görülen meme kanseri bulgularıyla ilgili şöyle konuştu:

"Meme bölgesinde ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle veya kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk veya biçimsel değişikliklerin olması, bu bölge cildinde yara gelişmesi, meme ucunda çekilme veya renk değişikliği olması, meme ucundan akıntı olması en sık rastlanan bulgulardır. Kanserin mikroskopik yapısı da genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzerdir. Sadece, erkek meme kanserlerinde hormon reseptör testi daha yüksek oranda pozitif çıkmaktadır ki bu hormonal tedaviye daha fazla erkek hastada yanıt olacağının göstergesidir."

ERKEKLERDEKİ MEME KANSERİNDE GENETİK FAKTÖR ÖNEMLİ

Erkeklerdeki meme kanserinde tanının aynı kadınlardaki meme kanserinde olduğu gibi konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Tanı doktor muayenesi sonrası yapılan kan, film ve biyopsi testleri ile konuluyor. Erkek meme kanserleri gelişim nedenleri arasında hormonal dengesizlikler oluyor. Kullanılan bazı hormonal nitelikte ilaçlar, bazı genetik bozukluk hastalıkları ve ailede meme kanserli akrabaların olması yani irsi meme kanseri ile ilişkili olabilir. Herhangi bir ailede meme kanseri olan erkek varsa tüm ailenin genetik meme kanseri yönünden yakın takip edilmesi gerekir" dedi.


35 yaş üzeri erkekler meme kanseri riski altında

Hakan Karagöl, Meme Kanseri, Türkiye, Karagöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 35 yaş üzeri erkekler meme kanseri riski altında - Son Dakika

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