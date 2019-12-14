350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - Son Dakika

350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir evden 350 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın ile torunu, Osmaniye'de yakalandı.

Gaziantep'te bir evden 350 bin dolar çaldığı iddia edilen kadın ile torunu, Osmaniye'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde bir evden 350 bin dolar çalınması üzerine, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

Evin yakınlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (54) ve torunu Y.Ç. (17) olduğunu belirledi.

Zanlıların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin bir otomobille Osmaniye'ye gittiğini tespit etti.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda yakalanan kadın ve torunu Gaziantep'e getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, torunu Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülen E.Ç'nin, adliyeye götürülürken bastonla yürüdüğü gözlendi.

350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı
Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi

Son Dakika Haberleri
01:24 İzmir'deki tartışmalı gökdelen projesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ruhsat iptali... - Son Dakika
01:21 160 promil alkol ile kullandığı otomobil takla attı, "araçta başka biri vardı" dedi - Son Dakika
01:16 "Türk donanması İsrail gemisinin Doğu Akdeniz'de arama yapmasını engelledi" iddiası - Son Dakika
01:01 Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
00:58 Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]