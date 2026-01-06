36 İlde Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

36 İlde Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı

06.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 36 il için sarı kodlu uyarı yaparak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu uyarıda bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 36 İlde Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:53:17. #7.11#
SON DAKİKA: 36 İlde Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.