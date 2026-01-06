36 İlde Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu uyarıda bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."