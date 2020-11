36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle peyniri, sofraları süsleyecek - Son Dakika

KARAMAN'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peyniri, sofraları süslemeye başladı. Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülen Divle obruk peynirinin bu yıl 42 ton üretildiğini belirten Divle köyü muhtarı Tacettin Durna, "Obruk mağarasında her yıl sadece 40-42 ton peynir üretimi var; ama piyasada sahtesi yaklaşık 400 ton civarındadır. Bu sahte ürünlere vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle Obruk Mağarası'na konuyor. Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve ekim ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp satılıyor.

FRANSIZLARIN 'ROKFOR' PEYNİRİNE RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYORKöylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Her geçen yıl talebin arttığı peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı. YÜZDE 80'İ MAĞARADAN ÇIKARTILMADAN SATILDI Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, bu yıl 42 ton peynir üretildiğini ve kilosunun da 120 ila 130 lira arasında satışa sunulduğunu, üretilen peynirin yüzde 80'inin de daha mağaradan çıkartılmadan satışının gerçekleştirdiğini söyledi. Durna, "Her yıl olduğu gibi bu yılda yine ekim ayı itibari ile obruktan peynirlerimiz çıkmaya başladı. Obruğa koyulan tüm peynirler yaklaşık 5 aylık olgunlaşma sürecini tamamladı ve peynir derileri obruğun flora yapısından dolayı kırmızı renge büründü. Bu peynirin özelliği obruğun flora yapısının yanı sıra geleneksel usullerle yapılması ve tamamen doğal ürünler kullanılmasıdır. Divle obruk peyniri hakkında benim özellikle söylemek istediğim şeylerden bir tanesi, bu obruk mağarasında her yıl sadece 40-42 ton peynir üretimi var; ama piyasada sahtesi yaklaşık 400 ton civarındadır. Bu sahte ürünlere vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Bize ve orijinal peynire ulaşmak aslında çok kolay. Vatandaşlarımız orijinal peynire Divle Muhtarlığına, Divle Kırsal Kalkınma Kooperatifi, Ayrancı Kaymakamlığı ve Karaman Valiliğine üzerinden ulaşabilir." diye konuştu.

Divle obruk peyniri alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Durna, "Divle obruk peyniri alırken tüketicinin mutlaka dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Alınan derinin mutlaka kırmızı renkte olması gerekir. Ancak derinin kırmızı olması demek tek başına orijinal olduğunu göstermiyor. Alınan peynirlerde coğrafi konum işareti, barkodu, Divle köy muhtarlığının etiketi ve ürünün yanında verilen üretim tescil belgesinin olması gerekiyor. Üretim tescil belgelerini biz burada obruktan çıkan her ürünle birlikte veriyoruz. Şu an piyasada sahteleri çok tüketiliyor. Vatandaşımızın bu noktalara dikkat etmesini özellikle rica ediyoruz"dedi.