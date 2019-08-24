Son Dakika Haberleri: 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı
Son Dakika Güncel Haber

4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı

1 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti.

4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı, System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti. İlçeye son 24 saatte metrekareye 201 kilogram yağış düşerken, 4 aylık yağış miktarının ilçeye 1 günde yağdığı öğrenildi. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan aşırı yağış sonrası meydana gelen sele kapılan iki vatandaş hayatını kaybetti. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken son 24 saatte ilçeye düşen yağış miktarı da belli oldu. Salıpazarı ilçesine son 24 saatte metrekareye 201 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. İlçenin 5-10 yıllık ortalaması metrekareye 600 kilogram yağış iken, ilçeye 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı.

(İHA)

Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu
Samsun'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi kayıp Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]