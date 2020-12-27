"4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri verildi - Son Dakika

"4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri verildi

27.12.2020 10:05

Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl "Sağlık" temasıyla düzenlenen "4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl "Sağlık" temasıyla düzenlenen "4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Sheraton Grand Ataşehir Hotel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Törende konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kısa film yarışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önemsediklerini belirterek, "Bunun birkaç tane sebebi var. Her şeyden önce sinemaya ilgi duyan yaş grupları gençlerden başlamak üzere farklı dağılımlar gösterse de insanlara büyük bir tecrübe imkanı sunuyor." dedi.

Coşkun, kısa film sektörünün profesyonelleşen bir alan olduğunu vurgulayarak, kısa filmin çok geniş kitleleri eğitici, etkileyici ve kalıcı bir sanat alanı ve diliyle tanıştırdığını ifade etti.

Yerel belediyelerin düzenlediği kısa film yarışmalarının önemine de değinen Yılmaz, "Başarı aslında zamana yayılan, devamlılığı sağlayan, kendi anlatım dilini oluşturmaktan geçiyor. Bu anlamda da Çekmeköy Belediyesi devamlılık arz eden bir zaman yönetimiyle bu etkinliklere devam ediyor. Bunları yaparken de her yıl kendisini geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde sahneye çıkan bir faaliyete dönüştürmüş durumda. Yakın gelecekte çok daha etkin bir faaliyet olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Yerel yöneticiler olarak işimiz sadece asfalt, yol ve bakım değildir"

AA muhabirine açıklamada bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bundan önceki yarışmalarda tema olarak "Merhamet", "Adalet" ve Komşuluk" temalarını seçtiklerini ifade ederek, "Bunların iki tanesini Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapmıştık. Ödül törenine de kendileri katılmış, bu programları belediyelerin yapmasından memnun olduğunu ifade etmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle gündem sağlık olunca istedik ki kısa film yarışmamızın teması da sağlık olsun." dedi.

Poyraz, salgın sürecine rağmen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 135'e yakın filmle başvuru yapıldığını aktararak, "Yerel yöneticiler olarak işimiz sadece asfalt, yol ve bakım değildir. Kültüre ve sanata dair bir şeyler yapmamız gerektiğini de gösteren bir çalışma olduğunu görüyoruz. Böyle bir süreçte bile bu kadar film müracaatı olması bizleri çok sevindirdi. Buralardan geleceğin sanatçıları ve yönetmenleri çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısa filmler dünyanın en iyi fikirlerinin çıktığı yapımlardır"

Jüri üyesi senarist ve yapımcı Birol Güven de bu yıl insanlığın salgın nedeniyle çok büyük bir trajedi yaşadığına işaret ederek, bu salgının sinemayı etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Güven, yarışma temasının "Sağlık" olmasının çok değişik ve ilginç filmlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa film kendi başına ayakları üzerinde durabilen bir sanat dalıdır. Kısa filmler dünyanın en iyi fikirlerinin çıktığı yapımlardır. Kısa filminin parası yoktur, kısa bir zamanda derdini anlatmak zorundadır. O yüzden de büyük fikirler bulmak zorundadır. Ben geçen yıl da bu yarışmanın jüri üyesiydim, orada da çok güzel filmler çıkmıştı. Bu sene yarışma biraz daha kurumsallaştı. Geçtiğimiz yıllarda her yere giden filmler bize de gelmişti ama bu sene sadece bu yarışma için film çekmişler. Bu da bu yarışmanın kurumsallaştığını gösterir. Önümüzdeki yıllarda daha da güzel bir organizasyona dönüşeceğini düşünüyorum. Çok güzel filmler geldi, seçmekte zorlandık."

Jüri üyesi Erdem Baş ise Çekmeköy Belediyesi'nin kısa film alanında önemli bir öncülülük ettiğini vurgulayarak, yarışmaya katılan filmler arasında çekim tekniği ve senaryo anlamında çok kaliteli yapımlar olduğunu ve seçerken çok zorlandıklarını ifade etti.

Toplam 80 bin lira ödül

Ödül töreninde "sağlığın" önemini en iyi anlatan 9 filme, toplam 80 bin lira değerinde ödül takdim edildi.

Ön jürisinde Birol Güven, Barış Başar, Ünal Yeter, Aydın Sarman, Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer, Serdar Can, Erol Erdoğan, Ayşe Şahinboy Doğan ve Nihal Şen'in yer aldığı yarışmada, birincilik ödülüne "Naftalin" adlı filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, ikincilik ödülüne "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" adlı filmi ile Kasım Ördek, üçüncülük ödülüne ise "Bugün Ölmek İstemiyorum" adlı filmi ile Onur Sefer değer görüldü.

Yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü "Yaren" adlı filmiyle Turgut Kanal, mansiyon ödüllerini ise "Koku" filmiyle Sezgin Yüzay, "Artı Bir" filmiyle Abdullah Şahin, "Bir Başarı Hikayesi" filmiyle Hasan Kalender, "Logos" filmiyle Barış Şeref, "Abella'nın Yolculuğu" filmiyle Enis Manaz aldı.

Çekmeköy Belediyesi, Coşkun Yılmaz, Kısa Film, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması' ödülleri verildi - Son Dakika


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