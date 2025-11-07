4. Dağ Çileği Festivali Ataşehir'de Başlıyor

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Dağ Çileği Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Festival, 9 Kasım Pazar günü 10.00-13.00 saatleri arasında Kayışdağı Ormanı'nda doğaseverlerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Dağ Çileği Festivali'nin dördüncüsü, 9 Kasım Pazar günü 10.00-13.00 saatleri arasında Kayışdağı Ormanı'nda gerçekleşecek. Dağ çileğinin, Ataşehir sakinlerine tanıtılması ve genç kuşaklara doğa sevgisinin aşılanması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festival, doğa tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalde katılımcılar, doğa ile iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak.

Festival alanına ulaşım için, saat 09.00 itibariyle İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi önünden ring seferleri düzenlenecek.

Yer: Kayışdağı Ormanı- (Maltepe - Başıbüyük Tarafı)

Konum Bilgisi: Https://Maps.App.Goo.Gl/P5bg14lt1jgnvdbm6