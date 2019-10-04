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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, belediye başkanı Mehmet Çakın ve öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, belediye başkanı Mehmet Çakın ve öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti.

Kocabıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, hayvanların da yaşamın parçası olduğunu ifade etti.

Dünya'daki diğer canlıların yaşama haklarına saygılı olunması gerektiğini dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Yaşayan her şeye saygı duyacağız ve yaşayan her şeyi koruyacağız. Televizyonlarda son zamanlarda görüyoruz münferit olaylar yaşanıyor. İnsanlar sokak hayvanlarına hatta sahip oldukları hayvanlara bile eziyet edenlerle karşılaşıyoruz. Bu bizim toplumumuzun kültürümüzün bir parçası değil böyle insanları gördüğümüzde uyarmamız gerekiyor. Barınaktan hayvan edinme kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor, hayvanları satın almamamız gerekli." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise hayvan dostu bir barınak için yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Etkinlikte, öğrenciler yanlarında getirdikleri 200 kilogram mamayı barınağa bağışladı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

Funda Kocabıyık, Mehmet Çakın, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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