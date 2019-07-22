Son Dakika Haberleri: 4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Haber

4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı

49 dakika önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle'de yapımı gerçekleştirilecek olan '4. Etap TOKİ'nin kazı ve hafriyat çalışmaları başladı" dedi.

4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı, System.String[]
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle'de yapımı gerçekleştirilecek olan '4. Etap TOKİ'nin kazı ve hafriyat çalışmaları başladı" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok'un girişimleriyle Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ilçede yapılacak olan 4. etap toplu konutların arsalarının devri gerçekleştirilmiş, inşa edilecek 352 konutun hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenmişti.

Başkan Üçok konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ve Saraydüzü Mahallesi'nin kesiştiği bölgede yapımı gerçekleştirilecek olan 4. Etap TOKİ için kazı ve hafriyat çalışmaları bugün itibariyle başladı. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - AMASYA
Yeni Mahalle, Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş aramak için Küçükçekmece'de evden çıktı, cesedi Avcılar sahilde bulundu Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Sergey Çemezov: Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]