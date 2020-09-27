4 katlı binadaki yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika

TRABZON'da 4 katlı apartmanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evlerinin balkonlarına sığınan 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.Kentte, Çarşı Mahallesi Esnaf Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanların çıktığı binada üst katlarda mahsur kalan 3 kişiyi, balkona uzatılan merdivenle tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Meryem Erdem, Osman ve Fatma Bayraktar da, tedbir amacıyla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.