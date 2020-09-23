4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri İstanbul'un güzide semtlerinden Etiler'de bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti.

4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri İstanbul'un güzide semtlerinden Etiler'de bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Her yıl geniş bir katılım ile düzenlenen Palandöken Ödülleri bu yılda sanat, spor ve medya dünyasının yoğun ilgisini gördü.

Yaklaşık otuz kategorinin ödüllendirildiği gecede pandemiye karşı yoğun önlemler alınırken davet, yetkililerin birkaç gün önce yaptığı açıklama ile vatandaşa kapatıldı. Törene ise yalnızca özel konuklar alındı.

Ünlü sanatçıların sahne aldığı törende Lara, Umut Akyürek, Bedri Ayseli, Eda Karaytuğ, Seydi, Ali Baran, Koliva, Fatih Bulut, Turgay Saka ve Halil Kalay adeta müzik resitali verdiler. Ünlü komedyenler Yalçın Özden ve Selahattin Taşdöğen'in mükemmel sunumları ise geceye adeta damga vurdu.

Sanatın her anlamda yaşandığı programda katılımcılar geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar. ve bütün sanatçıların neredeyse tümünün ortak açıklaması da şuydu; " Böyle zorlu bir dönemde Palandöken Ödülleri bizlere adeta nefes oldu"

İşte gecede ödül alan isimler şöyle;

Yılın Pop Sanatçısı: Lara

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Bedri Ayseli

Yılın Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Umut Akyürek

Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı: Mustafa Keser

Yılın Özgün Müzik Kadın Sanatçısı: Eda Karaytuğ

Yılın Özgün Müzik Erkek Sanatçısı: Seydi

Yılın Arabesk Sanatçısı: Uygar Doğanay

Yılın Sinema Dizi Kadın Sanatçısı: Ayçin İnci

Yılın Sinema Dizi Erkek Sanatçısı: Seda Yıldız

Yılın Tiyatro Sanatçısı: Naci Taşdöğen

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Aysel Yakupoğlu

Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: Halil Kalay

Yılın Klibi: Geceler ( Fatih Bulut )

Yılın Düeti: İki Yüzlü ( Banu Parlak - Turgay Saka )

Yılın Performans Ödülü: Gönlüme ( Ali Baran )

Yılın Müzik Grubu: Koliva

Yılın Bestekarı: Mustafa Sayan

Yılın Kültür Sanat Gezi Programı: Belma Belen'le Geziyoruz

Yılın Spor Programı: Derin Futbol ( Ertem Şener )

Yılın Realty Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yılın Sabah Programı: Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem

Yılın Siyaset Programı: Enine Boyuna ( Hülya Hökenek )

Yılın Eğlence Programı: Survivor Ekstra

Yılın Haber Kanalı: TRT Haber

Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı

Yılın Sunucusu - Haber Spikeri: Didem Arslan Yılmaz

Yılın Magazin Kanalı: Uçankuş Tv

Yılın Radyo Programı: Yavuz'un Minibüsü

Yılın Spor Adamı: Orhun Ene

Yılın Kısa Filmi: Hayat Birlikte Güzel

Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Tarka Cup - ERZURUM

Palandöken, İstanbul, Etiler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin

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