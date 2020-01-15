40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı - Son Dakika

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı

6 saat önce

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı.

40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı, System.String[]

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, gasp ve yağma olaylarının konunun medyaya yansıması nedeniyle gündeme geldiğini savundu.

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, 'Buranın abisi biziz' diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan'ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk, 'gasp', 'adam yaralama' ve 'polise mukavemet' suçlarından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Polise mukavemet' suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve  Burak Baştürk ile müşteki Atakan Dayan ve taraf avukatları katıldı.

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Nihat  Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmaması nedeniyle söz konusu suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Sanıkların kendisini darbederek, cüzdanı ile telefonunu zorla aldıklarını anlatan üniversiteli Dayan ise olay anında Yıldız ve Baştürk'ün belinde tabanca olduğunu da ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Nihat Yıldız, Baştürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor
Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:10 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
18:09 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı - Son Dakika
18:09 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:09 Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
18:07 Yaralı akbaba hayvan bakımevinin maskotu oldu - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:15:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]