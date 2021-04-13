45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında - Son Dakika

45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında

13.04.2021 15:03
45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında, System.String[]

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın bakım sırlarını paylaştı. Bir derginin Nisan sayısı için röportaj veren Yeşilçay, her sabah yüzüne buz uyguladığını, abartılı makyajlar yapmadan önce de cildine yumurta beyazı sürdüğünü söyledi.

Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu'nun objektifine çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda bilinmeyen bakım sırlarını sevenleriyle paylaştı.

"SABAHLARI YÜZÜME BUZ SÜRÜYORUM"

Güzellik sırlarından bahseden ünlü oyuncu, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati'nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için" ifadelerini kullandı.

İŞTE NURGÜL YEŞİLÇAY'IN RÖPORTAJINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR:

Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor? Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları neler?

Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu düşünüyorum. Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli. Çünkü bir karakteri yaratırken dedektif gibi bağlantılar kurmak gerekiyor, etrafında olan her şeyden herkesten haberdar olmak gerekiyor. Hep merak etmek, hep neden-sonuç bağı kurmak gerekiyor. İzlemek, görmek, okumak ve yeni eğilimleri bilmek gerekiyor.

"AŞIK OLUNCA ÇOK GÜLERİM"

O zaman Aşk desek… Nurgül Yeşilçay için aşk ne ifade ediyor… Aşıkken ki sizi nasıl tanımlarsınız?

İnsanlık tarihinde bulunamamış cevabı ben mi bulayım şimdi. Ben aşık olunca çok gülerim, bıcır bıcır olurum. Bir enerji gelir, yani asansörle çıkmam merdivenle çıkarım. Yeni nesil oyunculardan en beğendikleriniz kimler? Yeğenim Buse Çelik, Neslihan Atagül, Hazal Kaya, Merve Dizdar, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burak Deniz'i beğeniyorum.

45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında

Nurgül Yeşilçay, Makyaj, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında - Son Dakika Magazin


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