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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kadına şiddet sorununun, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir konu olduğunu belirterek, "Kuşkusuz sorunun çözümü için her şeyi devletten beklemek yerine tüm sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşüyor.

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kadına şiddet sorununun, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir konu olduğunu belirterek, "Kuşkusuz sorunun çözümü için her şeyi devletten beklemek yerine tüm sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Eroğlu, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlatan Eroğlu, Dünya Kadın Hakları Günü'nün, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma günü olarak farkındalık ortaya koyduğuna işaret etti.

Eroğlu, "Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması çok önemli. Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri, daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kadınlara, Fransa, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Belçika, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinden yıllar önce seçme ve seçilme hakkı verildiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda aile içi şiddet ve özellikle de cinsel istismar konusu basın yayın organlarının gündeminde daha fazla yer buluyor. Kadına şiddet sorunu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir konu iken kuşkusuz sorunun çözümü için her şeyi devletten beklemek yerine tüm sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşüyor. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir, hem toplumun hem de ailenin temelidir."

Eroğlu, tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Kadın Hakları Günü, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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