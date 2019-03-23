Son Dakika Haberleri: 5. Çukurova Zirvesi

5. Çukurova Zirvesi

1 saat önce

ADANA (AA) – Adana'da Çukurova GİAD tarafından düzenlenen "Global Ekonomide 2019 Beklentileri ve Türkiye" konulu 5. Çukurova Zirvesi yapıldı.

5. Çukurova Zirvesi, System.String[]
ADANA (AA) – Adana'da Çukurova GİAD tarafından düzenlenen "Global Ekonomide 2019 Beklentileri ve Türkiye" konulu 5. Çukurova Zirvesi yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen zirvede konuşan Çukurova GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sakarya, kamu mali disiplinini koruma çabalarının önemine değindi.

Ticarette çok dikkatli olmanın ve dünyayı iyi takip etmenin gerekliliğine dikkat çeken Sakarya, şunları söyledi:

"Globalleşme bize birbiriyle çok çabuk etkileşen ve etkilenen bir dünyada yaşama şanssızlığı getiriyor. Halk ve işletmeler ekonomiye ne kadar güveniyorlarsa, makul düzeyde tüketim ve yatırımlar devam eder. Bunun doğal sonucu olarak, ülke ekonomisi istikrarlı bir büyüme ile yoluna devam eder. Buna karşılık, hane halkı ve işletmeler, esnaf, ekonominin bugün ve geleceğine duydukları güveni kaybetmeye başlamışlarsa, işsiz kalacakları korkusu tırmanmaya başlamışsa, bu durumda insanlar tüketmek yerine aşırı tasarrufa yönelir. Şirketler de yatırımlarını askıya alır veya tümüyle iptal eder. Bu durum, ekonomiyi önce ağır bir durgunluğa ve ağır bir krize sürükler. Bu nedenle, hükümetler ve ekonomi yönetimi için en temel konu, halkın ve işletmelerin ülke ekonomisine duydukları güveni korumak ve güçlendirmektir."

Programa, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, çok sayıda ekonomist ve diğer davetliler katıldı.

Zirvede Acemoğlu tarafından "Global Ekonomide 2019 Beklentileri ve Türkiye" başlıklı sunum basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Adana, Türkiye, Çukurova, Güncel
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