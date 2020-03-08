5 günlükken annesini kaybeden sevimli kuzu ilçenin maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 günlükken annesini kaybeden sevimli kuzu ilçenin maskotu oldu - Son Dakika

5 günlükken annesini kaybeden sevimli kuzu ilçenin maskotu oldu

6 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin maskotu haline geldi.

5 günlükken annesini kaybeden sevimli kuzu ilçenin maskotu oldu, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin maskotu haline geldi.


Sahibinin peşinden hiç ayrılmayan, lokantada müşterilerin ilgi odağı olan 'Yetim' adlı kuzu, Kemaliyelilerin sevgi yumağı oldu. 5 günlükken annesini kaybeden kuzuyu Şevki Bozkurt, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde köyden getirerek eşine hediye etti. Bozkurt ailesinin adeta bir ferdi olan kuzu, biberonla beslenerek Şevki Bozkurt'un en yakın arkadaşı oldu. Şevki Bozkurt'un peşinden hiç ayrılmayan, evde, iş yerinde kendisine eşlik eden kuzu, Turistik Doğu Ekspresi ile Kemaliye'ye gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Lokantada ve ilçe sokaklarında dolaşarak kendisini vatandaşlara sevdiren kuzu, kısa sürede Kemaliye'nin maskotu haline geldi.


Şevki Bozkurt, "Yetim 5 günlükken annesini kaybetti. Bende köyden alarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşime hediye ettim. Bir güzel yıkayıp temizledikten sonra bize çok alıştı. Ailenin bir ferdi oldu. Ben nereye o oraya geliyor. İlçede herkes onu çok seviyor" dedi. - ERZİNCAN

Sevgililer Günü, 14 şubat, Erzincan, Kemaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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