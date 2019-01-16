Son Dakika Haberleri: 5 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi"

5 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi"

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin, "Hepimize geçmiş olsun. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor.

5 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi
Ankara Valisi Vasip Şahin, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin, "Hepimize geçmiş olsun. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitler bunlar, bir de itfaiye erimiz dumandan etkileniyor." dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesindeki mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara Valisi Şahin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burada ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir işyeri. İtfaiyecilerden aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor." dedi. Şahin, açıklamasının devamında, "Yoğun duman üreten malzemeler işyerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitler bunlar, birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına dönüyor" ifadesini kullandı. Vali Şahin, ölenlerin Suriyeli olduklarına ilişkin sorulan soruya da "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:39:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]