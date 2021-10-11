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5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum - Son Dakika

5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

11.10.2021 17:47

İzmir'de 5 kişiye fiziksel tacizde bulunan şahsın kimliği, tacize uğrayan kadınlardan birinin onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kasetini inceleyen ekipler, tacizcinin olayların yaşandığı mahallede tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden şahıs, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" ifadelerini kullandı.

Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

DÜĞÜN KASETİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed G. olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.'nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Taciz, Tütün, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum - Son Dakika
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