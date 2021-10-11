5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum - Son Dakika

Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi.

DÜĞÜN KASETİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi, tacize uğrayan kadınlardan birinin, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle ortaya çıktı. Düğün kamerası incelendi ve şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed G. olduğu belirlenip, kaçış yollarındaki güvenlik kameraları da incelenerek gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.'nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.