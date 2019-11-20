Son Dakika Haberleri: 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı - Son Dakika

5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı, System.String[]

Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baklalı Caddesinde yapımına başlanan iş yeri inşaatında dün akşam işçilerden Ümit Avcıl, çalışırken bodrum boşluğunu fark etmeyerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören arkadaşları hemen sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar işçiye organize sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Düşmeye bağlı vücudunda kırıklar oluşan işçi acıdan kıvranırken olay yerine gelen Can-Kur ekipleri bodruma bir merdivenle indi. Daha sonra işçi, sedyeye bağlanan halatla çekilerek düştüğü yerden çıkarıldı. İşçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda çok sayıda kırıklar oluştuğu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. - ADANA

Sarıçam, Adana, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]