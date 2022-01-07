5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var? - Son Dakika

Yüzölçümü bakımından dünyanın 9'uncu büyük ülkesi konumunda bulunan Kazakistan'ın ekonomisi de son yıllarda yüzde 5 ortalama büyüme gösteren bir yapıya sahip. Türkiye'nin hızla kendini gösterdiği ülkenin bağımsızlığını kazandığı andan itibaren ikili ilişkiler sürekli gelişti.

ÖNEMLİ MARKALAR BURADA YATIRIM YAPTI

Turkcell, Yıldız Holding, Anadolu Grubu gibi Türk ekonomisinin önde gelen şirketlerinin yatırımda öncülük yaptığı ülkenin en önemli projelerinden birine Anadolu Grubu imza attı. 1996 yılında Kazakistan'a bira tesisi özelleştirmesi ile giren ve Anadolu Grubu, bu alanda 2003'te Almatı'da yeni bir fabrikayı daha hayata geçirdi. Grubun iştiraklerinden Coca-Cola İçecek ise 2008'den bu yana 2 fabrikadaki 700'ü aşan çalışanıyla üretime devam ediyor.

TÜRK MARKALARI BURADA FAALİYET GÖSTERİYOR

Sembol İnşaat, Okan Holding, Alarko Holding, Ceylan İnşaat, TPAO gibi firmaların da yatırım ve projelerinin olduğu ülkede Koç Grubu, Kazak ortağı Butya ile sahibi olduğu Rambutya alışveriş merkezleri bünyesinde 2'si Almaatı'da ve 1'i Astana'da olmak üzere 3 alışveriş merkezi ile faaliyet göstermeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda tarım konusunda da anlaşma imzalayan Koç Holding, Otokar adına da şirket kurmuş ve ülkedeki faaliyetlerini artırmıştı.

Kazakistan'daki en büyük yatırımlarından biri de turizm alanında. Önemli organizasyonlara ev sahipliği ile tanınan Türk markası Rixos'un ülkede Almatı, Astana, Aktau, Çimkent ve Borovoe'de 5 yıldızlı statüde 5 oteli bulunuyor.