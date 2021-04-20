50'sinden sonra meşhur oldu

Denizli'de 65 yaşındaki emekli bankacı Hurşit Türkay Çakır, emekli olduktan sonra hayaline yönelerek 13 yılda 14 klip çekti, 10 şarkıdan oluşan albüm çıkarttı.

Denizli'de Anadok Folk Rock sanatçısı Hurşit Türkay Çakır, 26 yıl yaptığı banka memurluğu görevinden 2008 yılında emekliye ayrıldı. 13 yıllık emeklilik hayatı içinde 83 şarkı yazan Çakır, 2015'te 10 şarkıdan oluşan 'Bilmelisin' isimli albümü çıkarttı. Sözü ve müziğini yaptığı 13 şarkısına ise sponsorların desteğiyle klip çekti. Barış Manço ve Moğollar hayranı olan Çakır, Çivril İlçesinde yine kendisinin yazdığı 'Gecelerin Ayazında/Bilmelisin" şarkısına klip çekti.

Son klipinde genç müzisyenlere de fırsat verdiğini anlatan Çakır, "Çivril İlçesindeki tarihi ve turistlik yerlerde son olarak 'Gecelerin Ayazında/Bilmelisin' şarkısına belediye sponsorluğunda klip çektim. Günler süren çekimlerde vokalistliğimi lise öğrencisi müzisyen arkadaşımız Hanife Toktaş yaptı. İnternet üzerinden yayınladığımız son klipim pandemi yasaklarından herkesin evinde bilgisayar internet başında olduğu zamanlarda çok fazla izlendi. Yeni şarkılar yeni besteler ve yeni klip çekimleri yapmak için hazırlıklara devam ediyorum. Emeklilik yıllarımı müzikle geçirmekten, sahne almaktan, genç müzisyenlere fırsat vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Çalışırken emeklilikte hayal ettiğim her şeyi şimdi yaşıyorum. Emeklilikte kahvehane köşelerinde oturmak bana yakışmazdı. Ömrümüm kalan kısmını da müzikle, sahnelerde, klip çekimleriyle geçirmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ