500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Programı Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi"nde 9-15 Şubat kura takvimini açıklayarak, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, dün Kırıkkale'de bin 736, Yalova'da bin 805 konutun kura çekimiyle devam etti. 29 Aralık 2025- 8 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale 'da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

Bakanlık, 9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te bin 419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da bin 753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da bin 950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirleneceğini, böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurasının çekileceğini açıkladı. 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısının 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısının ise 203 bin 111'e yükseleceği kaydedildi.