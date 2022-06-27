500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı - Son Dakika
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500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı

27.06.2022 12:12
500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir kadına kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcı, 500 bin TL değerinde altın, döviz ve parayı alarak kaçtı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir kadına kendisini  telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcı, 500 bin TL değerinde altın, döviz ve parayı alarak kaçtı. Polis, 274 güvenlik kamerası ve 3 bin 500 aracı inceleyerek şüpheliyi yakaladı.

Hendek ilçesinde 71 yaşındaki bir kadını telefonla arayan kişi, organize suça karıştığını, çok gizli bir operasyonun parçası olduğunu ve diğer polisler dahil kimseyle bu bilgileri paylaşmamasını söyledi. Bunun üzerine kadın, hazırladığı 500 bin TL değerindeki altın, döviz ve parasını evine gelen kişiye teslim etti. Aradan bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurup, şikayetçi oldu.

274 KAMERA, 3 BİN 500 ARAÇ İNCELENDİİhbarla harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen saat aralığında bölgedeki 274 güvenlik kamerasındaki görüntülerde, buradan geçtiği tespit edilen 3 bin 500 aracı tek tek inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin sürekli kıyafet ve taksi değiştirdiğini belirlendi. Şüphelinin kullandığı 3 taksi sürücüsünün ifadelerine başvuran ekipler, isminin A.B. (42) olduğu belirlenen kişinin Ankara'ya gittiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sakarya'ya getirilerek ifadesi alınan şüpheli A.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı - Son Dakika
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