52. Salihli Şiir İkindileri Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

52. Salihli Şiir İkindileri Etkinliği Düzenlenecek

06.11.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 52. Salihli Şiir İkindileri etkinliği, 8 Kasım 2025 tarihinde önemli sanatçıların katılımıyla yapılacak. Ayrıca, etkinlikte Dionysos Şiir ve Sanata Emek Ödülleri de takdim edilecek.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Salihli Şiir İkindileri, bu yıl 52'nci kez gerçekleştirilecek. Etkinlikte "Dionysos Şiir ve Sanata Emek Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

1985 yılında ilk kez yapılan ve 2013 yılına kadar kesintisiz olarak devam eden etkinlik 2025 yılında, yeniden edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Programda, şair, yazar ve sanatçılardan Ümit İnatçı, Marius Chelarıu, Anastasiya N. Stoeva, Hakkı Zariç, Rona Aslan, Süreyya Akçay, Eren Aysan, Duygu Kankayıtsın, Ünal Ersözlü, Hasan Ulaş, Hakkı Avan, çellist Adasu Akın ve ressam Hülya Ersezgin gibi isimler alacak. Bu yılki Dionysos Şiir Ödülü, Şair Veysel Çolak'a, Dionysos Sanata Emek Ödülü ise Dr. Ercan Kesal'a takdim edilecek.

Etkinlik için ücretsiz servis hizmeti

8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlik için aynı gün saat 18.30'da Nazan Kesal'ın "Füruğ Ferruhzad - Yaralarım Aşktandır" adlı sahne gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Salihli Şiir İkindileri etkinliğine katılım için Manisa ve İzmir'den ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Manisa'dan Kültür Merkezi önünden saat 10.30'da hareket edecek olan servis, İzmir'den ise Atatürk Lisesi önünden saat 11.30'da hareket edecek.

Kaynak: ANKA

Salihli Belediyesi, etkinlikler, edebiyat, Salihli, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 52. Salihli Şiir İkindileri Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye’nin Gazze’de olmasına karşı çıktı Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı
BBP lideri Mustafa Destici’den Demirtaş itirazı BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Derbiden günler sonra ortaya çıktı Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

12:06
Ecevit’i anan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular
Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular
11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
10:59
Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 12:14:26. #7.12#
SON DAKİKA: 52. Salihli Şiir İkindileri Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.