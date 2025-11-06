52. Salihli Şiir İkindileri Etkinliği Düzenlenecek

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Salihli Şiir İkindileri, bu yıl 52'nci kez gerçekleştirilecek. Etkinlikte "Dionysos Şiir ve Sanata Emek Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

1985 yılında ilk kez yapılan ve 2013 yılına kadar kesintisiz olarak devam eden etkinlik 2025 yılında, yeniden edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Programda, şair, yazar ve sanatçılardan Ümit İnatçı, Marius Chelarıu, Anastasiya N. Stoeva, Hakkı Zariç, Rona Aslan, Süreyya Akçay, Eren Aysan, Duygu Kankayıtsın, Ünal Ersözlü, Hasan Ulaş, Hakkı Avan, çellist Adasu Akın ve ressam Hülya Ersezgin gibi isimler alacak. Bu yılki Dionysos Şiir Ödülü, Şair Veysel Çolak'a, Dionysos Sanata Emek Ödülü ise Dr. Ercan Kesal'a takdim edilecek.

Etkinlik için ücretsiz servis hizmeti

8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinlik için aynı gün saat 18.30'da Nazan Kesal'ın "Füruğ Ferruhzad - Yaralarım Aşktandır" adlı sahne gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Salihli Şiir İkindileri etkinliğine katılım için Manisa ve İzmir'den ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Manisa'dan Kültür Merkezi önünden saat 10.30'da hareket edecek olan servis, İzmir'den ise Atatürk Lisesi önünden saat 11.30'da hareket edecek.