"54. SİYAD Ödülleri" verildi - Son Dakika

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 54. Siyad Ödülleri, düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen törende, En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülleri "Aşk, Büyü vs.", En İyi İlk Film ödülü "Hayaletler", En İyi Yönetim ödülü ise "Gölgeler İçinde" adlı yapımların oldu.

Onur Ödülleri, oyuncu Tilbe Saran ile yönetmen Engin Ayça'ya, Emek Ödülü ise Sinematek/ Sinema Evi çalışanlarına verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Performansı, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'in, En İyi Erkek Oyuncu Performansı ödülü "Bir Nefes Daha" filmindeki rolüyle Oktay Çubuk'un oldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne Nezaket Erden, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne Eren Çiğdem layık görüldü.

En İyi Fantastik Film seçilen "Gölgeler İçinde", Hayk Kirakosyan'a En İyi Görüntü Yönetimi ödülünü, Armen Ghazaryan'a ise En İyi Sanat Yönetimi ödülünü kazandırdı.

En İyi Müzik ödülünü "Bir Nefes Daha" filmiyle Angus Macrae, Timo Rositzky ve da Poet, En İyi Kurgu ödülünü "Hayaletler" ile Ayris Alptekin, En İyi Kısa Film ödülünü ise "Suçlular" filmi aldı.

En İyi Kısa Metraj Belgesel dalında "Ankebut", Uzun Metraj Belgesel kategorisinde de "Yaramaz Çocuklar" ödülün sahibi oldu.

En İyi Yabancı Film ödülü "Baba (The Father)" filminin olurken, Çevrim İçi En İyi Film ödülüne ise "Çatlak" layık görüldü.