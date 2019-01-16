56 Yıldır Hamallık Yapıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 56 yıldır hamallık yapan Mehmet Ali Dede (76), ilerleyen yaşına rağmen günde 2-3 kamyon yükü indirip, yükleme yapıyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 56 yıldır hamallık yapan Mehmet Ali Dede (76), ilerleyen yaşına rağmen günde 2-3 kamyon yükü indirip, yükleme yapıyor.



Burhaniye'de yarım asırdan fazal süredir hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Dede, çalışkanlığıyla takdir topluyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Dede, 4 çocuğunu hamallıkla kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Burhaniye Tarım Kooperatifi'nde çalışan Dede, "Yaşım 76, devamlı bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 20 yaşında başladım. Sağlığım iyi. Bu işi çok seviyorum. Sağlığım elverdiği sürece bu işe devam edeceğim" dedi.



Burhaniye Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Hanebakan da "Kurumumuzda çalışmakta olan Mehmet Ali amcamız ilerlemiş yaşına rağmen çok çalışkan. 76 yaşında olmasına rağmen hamallık yapmakta. Azimli çalışmasından dolayı takdir ediyoruz. Gerçekten günlük 2-3 kamyon yükü indirip, yükleyebiliyor. Gençlere örnek olmasını diliyorum. Azimli çalışmasından dolayı onu tebrik ediyorum" diye konuştu.



- Balıkesir

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