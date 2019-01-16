6 Kişi Soba Dumanından Zehirlendi
1 saat önce
ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.
ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.
Akşam saatlerinde merkez Yüreğir
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde Ayfer Aladağ
ve Ayşe Çetin
, Sinanpaşa
Mahallesi'nde Aleyna Ayhan ve Hüseyin Kopul, Levent Mahallesi
'nde ise Begüm ve Burak Selimoğlu yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Adana Şehir Hastanesi
'ne getirildi. 6 kişinin yapılan ilk tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: DHA
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