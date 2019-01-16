Son Dakika Haberleri: 6 Kişi Soba Dumanından Zehirlendi

6 Kişi Soba Dumanından Zehirlendi

1 saat önce

ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.

6 Kişi Soba Dumanından Zehirlendi, System.String[]
ADANA'da 3 farklı mahallede 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hastaneye kaldırıldı. 

Akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayfer Aladağ ve Ayşe Çetin, Sinanpaşa Mahallesi'nde Aleyna Ayhan ve Hüseyin Kopul, Levent Mahallesi'nde ise Begüm ve Burak Selimoğlu yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. 6 kişinin yapılan ilk tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

Levent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel
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