6'NCI KATTAN DÜŞEN KÜÇÜK BELİNAY, KURTARILAMADI - Son Dakika
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6'NCI KATTAN DÜŞEN KÜÇÜK BELİNAY, KURTARILAMADI

01.07.2022 12:01

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Belinay Kılıçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Belinay'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye, baba Sefa Kılıçer ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Belinay'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2) 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'NCI KATTAN DÜŞEN KÜÇÜK BELİNAY, KURTARILAMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'NCI KATTAN DÜŞEN KÜÇÜK BELİNAY, KURTARILAMADI - Son Dakika
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