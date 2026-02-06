Depremlerin Yıl Dönümünde Birlik Vurgusu - Son Dakika
Depremlerin Yıl Dönümünde Birlik Vurgusu

06.02.2026 05:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldıklarını, yaşananın "asrın felaketi" olduğunu belirtti.

Depremlerden 11 ilde 14 milyonu aşkın vatandaşın doğrudan etkilendiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, bugün milletçe bu büyük acının anıldığını, deprem şehitlerinin dualarla yad edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı, öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. ve hamdolsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.