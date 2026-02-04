6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da kimsesiz çocukların dijital platformdan ilettiği 8 bin 500'den fazla talebi karşılandı

Hatay'da kimsesiz çocukların "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında kurulan dijital platformdan ilettiği 8 bin 500'den fazla talebi karşılandı.

Vali Mustafa Masatlı öncülüğünde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveynlerini yitiren çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için hayata geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında çoğunluğu depremlerde anne-baba kaybı yaşayanlardan oluşan 8 bin 500 çocuk ve genç sosyal, psikolojik ve maddi desteklerle düzenli olarak takip ediliyor.

Vali Masatlı'nın yanı sıra 26 mülki idare amirinin çocuklara hami olarak belirlendiği proje kapsamında, kimsesiz çocukların taleplerini daha rahat iletebilmeleri amacıyla geçen yıl 1 Ağustos'ta yider.org platformu devreye alındı.

Kimsesiz çocuklar, kendilerine tanımlanan özel kullanıcı adı ve şifreyle platforma giriş yaparak sağlıktan eğitime, nakdi yardımdan danışmanlık hizmetine kadar hemen her konuda taleplerini iletebiliyor.

Çocukların talepleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yerine getiriliyor.

Yine site üzerinden projeye destek sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, her bir bireyin ihtiyaçlarının ne olduğunu takip edip, taleplerin karşılanmasında katkıda bulunabiliyor.

İnternet sitesinin faaliyete girdiği 1 Ağustos 2025'ten bu yana çocukların okul ihtiyaçlarından giyime kadar 8 bin 500'den fazla talebi karşılandı.

Platform, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yalnızca fiziki yapılarıyla değil, toplumsal, sosyal yapısı ve insani yönleriyle de yeniden doğuş sürecine girdiğini söyledi.

Bu doğrultuda "Afette Hatay Modeli" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Afette Hatay Modeli, afetin yalnızca fiziki yıkımını değil, beraberinde getirdiği sosyolojik ve toplumsal kırılmaları da onarmayı hedefleyen bir devlet aklının sahadaki tezahürüdür. Bu modelin en hassas, derin ve vicdani ayağını ise ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz Yüreğimizdeki Işık Projemiz'dir."

Vali Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nin rehberliğinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Projenin Hatay'ın afet sonrası ortaya çıkan özgün ihtiyaçları dikkate alınarak hayata geçirildiğini vurgulayan Masatlı, "Bu yönüyle proje, yalnızca bir sosyal destek çalışması değil, afet sonrası yeniden doğuşun insan merkezli ve sosyolojik boyutunu taşıyan temel bir yapı taşıdır." dedi.

Vali Masatlı, proje kapsamında kimsesiz çocukların taleplerini daha rahat iletebilmeleri ve bağışçılarla aralarında köprü kurmak amacıyla dijital platformun hizmete girdiğini belirtti.

Yapılan her bir desteğin amacına uygun şekilde yönlendirildiğini ve sürecin kamu rehberliği ve denetimi altında yürütüldüğünü vurgulayan Masatlı, "Platformun aktif olduğu tarihten bu yana çocuklarımız tarafından 8 bin 500'den fazla talep sistem üzerinden iletilmiş ve bu taleplerin neredeyse tamamı karşılanmıştır." diye konuştu.

Masatlı, bu taleplerin önemli bir bölümünün eğitim, kırtasiye, giyim yardımları, temel yaşam ve sosyal desteklerden oluştuğunu ifade etti.

Platform sayesinde destek sürecinin de sürekliliğinin sağlandığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"yider.org platformu, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, dijital altyapısı güçlü, ölçülebilir, raporlanabilir ve sürdürülebilir bir sosyal destek modeli sunmaktadır. Bu yönüyle platform, klasik yardım anlayışının ötesine geçerek, sosyal yardımların kurumsal bir disiplin ve kamu güvencesiyle yürütüldüğü örnek bir sistem olarak hayata geçirilmiştir."