64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak - Son Dakika

64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak

ZONGULDAK Zonguldak'ta 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkılması planlanıyor. Köprünün yıkım çalışmalarının ise bir ay sürmesi bekleniyor.

Kent merkezinde 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkılması planlanıyor. ODTÜ'nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılmıştı. 3 ila 3,5 tona kadar olan araçaların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Selim Alan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkım işlemlerini başlatmak istediklerini ifade etti.

"Burada çok büyük bir risk var"

Gazetecilere konuşan Alan, köprü altındaki esnafa ilişkin de Acılık semtinde yapımı devam eden iş merkezinde öncelik tanınacağını belirterek şöyle dedi: "Köprüyle ilgili de artık yıkım şartnamesini hazırlıyoruz. ODTÜ tarafından bir rapor sunuldu. Oda bize çevre il müdürlüğümüze iletildi. Riskli yapı olarak kabul edildi. Bazen duyuyorum. Hocam yapma yıkma diye. Fevkani köprüsünün yıkımı Ömer Selim Alan'ın tasarrufunda değil. Burada çok büyük bir risk var. Meydana gelebilecek bu riski hiçbirimizin kestirmesi mümkün değil. Biz böyle bir risk olduğu için çevre bakanlığımızla ODDTÜ'de ki profesör hocalarımız rica ettiler. Detaylı bir köprü analizi yapıldı. Köprünün güçlendirilmesi bile söz konusu değil. En acil şekilde yıkılması gerek. Mart ayı içerisinde köprü altı esnafımızla konuşacağız. Onları davet edeceğiz. Onlara kira yarımı kolaylıklar. iş Merkezi projemizi de en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İş Merkezi'nde onların bir ayrıcalığı olacak. Hiç bir arkadaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Onlara söz verdik. Köprü için 4-5 ay arkadaşlarımıza süre tanıyıp ticaretlerini tamamlayıp boşaltılması. Ağustos 15'i geçmemek istiyoruz. Yaptığımız görüşmeler o. Yıkımda 1 ay sürecek. Sonra altyapı, üstyapı bağlantı yolları bunları alternatifini düşünmek istiyoruz."