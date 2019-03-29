7 Asker Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 asker hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 asker hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında 29.03.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin muvazzaf asker olup halen aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.



(İHA)

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