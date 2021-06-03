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7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi - Son Dakika

7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi

03.06.2021 12:03
7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Turhal Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarak, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının karşılaştığı sorunlara dikkati çekti. Trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde reklam panolarına 'Bisiklet ve motosikletleri fark edin', 'Aynaya bakın bizi görün!' afişleri asıldı. 7'den 70'e bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğu ilçede araç sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde bisiklete olan ilginin büyük bir hızla arttığına işaret etti. Başkan Bekler, Turhal'ın coğrafi yapısı ve arazi durumunun uygun olması nedeniyle bisiklet kullanıcılarının en fazla olduğu ilçelerden birisi olduğunu belirterek, "Turhal Belediyesi olarak bisiklet ve motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla bir farkındalık kampanyası başlattık. Şehrimizin muhtelif yerlerine araç sürücülerinin görebileceği şekilde pankartlarımızı, görsellerimizi, uyarı levhalarımızı hazırlıyoruz. Kampanya ile gün geçtikçe yoğunlaşan bisiklet ve motosiklet kullanımında kazaların artmaması için trafikte farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bisiklet ve motosikletlerin trafikte var oluşuna dikkat çekmek adına bu etkinliği yaptık." dedi. - TOKAT

7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi
7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi

Bisiklet, Haziran, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi - Son Dakika


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