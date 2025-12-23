7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı - Son Dakika
7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı

7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı
23.12.2025 08:00  Güncelleme: 08:52
7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı
67 şüpheli yakalandı, 42'si tutuklandı; dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını ve 42'sinin tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlar ile hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 Milyon Türk lirası hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakalandı. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: İHA

7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı

7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı
