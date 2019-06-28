Son Dakika Haberleri: '7. Koğuştaki Mucize' Filminin setinden ilk kareler yayınlandı!
Son Dakika Güncel Haber

'7. Koğuştaki Mucize' Filminin setinden ilk kareler yayınlandı!

1 saat önce

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla'da başladı.

'7. Koğuştaki Mucize' Filminin setinden ilk kareler yayınlandı!, System.String[]

Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan '7. Koğuştaki Mucize' filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla'da başlandı. Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.

Son yıllarda yer aldığı fenomen dizilerle çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur'un setteki uyumu seyircilere hafızalarından silinmeyecek bir baba kız öyküsü izleyeceklerinin ilk sinyallerini veriyor.

'7. Koğuştaki Mucize'de İynemli ve Aksongur'a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik edecek.

Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin Muğla'daki çekimleri tamamlandıktan sonra sete, Beykoz Kundura'da özel olarak hazırlanan platoda devam edilecek.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:34 Kaynak: Bültenler
Aras Bulut İynemli, Mehmet Ada Öztekin, Muğla, Mucize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: '7. Koğuştaki Mucize' Filminin setinden ilk kareler yayınlandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]