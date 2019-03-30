7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG İstanbul 2019) yedincisi, 25-26 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG İstanbul 2019) yedincisi, 25-26 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Kongreden yapılan açıklamaya göre, fuarın stratejik partnerliğini üstlenen Enerji Verimliliği Derneğinde (ENVER) ICSG İstanbul 2019'un ikinci yürütme kurulu toplantısı düzenlendi.



ENVER Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şen'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, ICSG İstanbul 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Matthias Finger'ın yanı sıra Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Enerjisa Enerji, Luna Elektrik Elektronik AŞ, ABB, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Kongrenin açılış konuşmaları ELDER Başkanı Serhat Çeçen, ENVER Başkanı Murat Kalsın, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan ve Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Başkanı Osman Balta tarafından yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ICSG İstanbul 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Finger, 25-26 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede altyapılarda verimliliği artırmak için sayısız ve benzersiz fırsatlar sunulacağına dikkati çekti.



ICSG İstanbul 2019 ile gelişmekte olan tüm ülkeler için fikirlerin faydaya dönüşmesine öncülük etmek istediklerini ifade eden Finger, "ICSG İstanbul 2019'da geleneksel altyapı sınırları aşılacak, yeni ve farklı hizmetlerin bir araya geleceği bir kongre ve fuara tanıklık edilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının destekleriyle düzenlenecek etkinliğin, ELDER, ENVER, GAZBİR, MMG ile Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin stratejik partnerliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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