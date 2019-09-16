Son Dakika Haberleri: 7. Vites'te renkli görüntüler! Bennu Gerede piste indi...
Son Dakika Spor Haber

7. Vites'te renkli görüntüler! Bennu Gerede piste indi...

1 saat önce

CNN TÜRK programlarından 7. Vites, bu hafta yarış pistinde bir kadın ve bir erkeğin amansız meydan okumasına ev sahipliği yaptı.

7. Vites'te renkli görüntüler! Bennu Gerede piste indi..., System.String[]

CNN TÜRK programlarından 7. Vites, bu hafta yarış pistinde bir kadın ve bir erkeğin amansız meydan okumasına ev sahipliği yaptı.


Sanatçı Bennu Gerede, motosikletiyle Eren Tekin'in kullandığı otomobille yarıştı. Drag yarışını Bennu Gerede, pist yarışını ise Eren Tekin kazandı.


7. Vites'te yarış pistinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bennu Gerede, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar
Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen araçtan sağ çıktılar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7. Vites'te renkli görüntüler! Bennu Gerede piste indi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]