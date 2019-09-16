7. Vites'te renkli görüntüler! Bennu Gerede piste indi...
1 saat önce
CNN TÜRK programlarından 7. Vites, bu hafta yarış pistinde bir kadın ve bir erkeğin amansız meydan okumasına ev sahipliği yaptı.
CNN TÜRK programlarından 7. Vites, bu hafta yarış pistinde bir kadın ve bir erkeğin amansız meydan okumasına ev sahipliği yaptı.
Sanatçı Bennu Gerede, motosikletiyle Eren Tekin'in kullandığı otomobille yarıştı. Drag yarışını Bennu Gerede, pist yarışını ise Eren Tekin kazandı.
7. Vites'te yarış pistinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40
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