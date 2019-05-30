Son Dakika Haberleri: 7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası

1 saat önce

SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.

7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası, System.String[]
SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.
Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü. İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:17 Kaynak: DHA
Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'tan Choupo-Moting bombası! Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu! Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var Usta sanatçı Genco Erkal, İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu: Canımı zor kurtardım!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 03:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]