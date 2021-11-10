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72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı

10.11.2021 16:12

Bartın'ın farklı bölgelerinde eğitim gören 72 ilkokul öğrencisi mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Bartın'ın kırsal bölgelerindeki okullarda taşımalı eğitim gören 72 öğrencide mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileri görüldü. Evlerinde ve okullarında rahatsızlanan öğrenciler velileri tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.

BELİRTİLER GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Bazı öğrenci velileri çocuklarında gece saatlerinden itibaren mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler başladığını kaydederken bazı öğrenci velileri ise kendi çocuklarının da okula gittikten sonra benzer şikayetlerde bulunmaları üzerine kendilerine telefon edildiğini ve çocuklarını okuldan alıp hastaneye getirdiklerini ifade ettiler.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar Covid-19 tedbirleri kapsamında okullarda sulu yemek dağıtılmadığını ifade ederken farklı bölgelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin rahatsızlanmalarına yönelik inceleme başlatıldığını söyledi.
Çocukların yaşadığı rahatsızlığın Rota Virüsünden kaynaklandığı da iddialar arasında yer aldı.

72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Bartın, Doğum, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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