Kültür Sanat

72 Yaşındaki Mehmet Bozkurt'un Resim Tutkusu

72 Yaşındaki Mehmet Bozkurt\'un Resim Tutkusu
28.01.2026 12:16
Beyin rahatsızlığı sonrası resim kursuna katılan Bozkurt, 100'den fazla tabloya imza attı.

Malatya'da 7 yıl önce yaşadığı beyin rahatsızlığı sonucu hafıza kaybı yaşama ihtimaline karşı doktor tavsiyesiyle resim kursuna başlayan 72 yaşındaki Mehmet Bozkurt, 100'den fazla tabloya imza attı.

Bozkurt, 2019 yılında beyne pıhtı atma sonucu tedavi gördüğü hastanede doktorun tavsiyesiyle hafıza geriliği yaşamamak için çeşitli aktivitelere katılma kararı aldı.

Kısa süre sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde resim kursuna katılan Bozkurt, hobi edinmiş oldu.

Zihinsel rehabilitasyon tekniğiyle başladığı resim kursunda birçok tabloya imza atan Bozkurt, yaptığı resimlerle sergi açmayı hedefliyor.

Mehmet Bozkurt, AA muhabirine, hobi ile uğraşırken sorunlarını unuttuğunu ve rahatladığını söyledi.

Hocalarıyla iyi bir iletişimi olduğunu anlatan Bozkurt, "Burada çeşitli sosyal etkinliklerimiz oluyor. Şu anda 100'den fazla tablom var. Çevremdeki herkes tablolarımı istiyor. Hediye ettiklerim oldu fakat ben satmıyorum." dedi.

İleride tablolarıyla sergi açmayı da planladığını dile getiren Bozkurt, sergiden sonra resimlerini paylaşmayı arzu ettiğini anlattı.

"Kovsalar bile hayatıma burada devam ederim"

Resim çizmenin insanı rahatlattığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Resme başladığın anda dünya bitiyor. Bütün borçlar, resim yaparken bitiyor, alacağa geçiyor. Bütün düşmanlar unutuluyor. Hiç şeyimiz, problemimiz kalmıyor. Hayatı böyle götürüyoruz. Bundan sonra da beni buradan kovsalar bile valiye giderim, belediye başkanına giderim yine de hayatıma burada devam ederim."

Kaynak: AA

