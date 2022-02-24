750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan 3 kişi yakalandı

24.02.2022 15:32
750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan 3 kişi yakalandı

Erzurum'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi operasyon sonucu yakalandı.

Erzurum'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi operasyon sonucu yakalandı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Emre Mahallesi, Horasan İlçesi Azap Mahallesi ve Pasinler İlçesi Ügümü Mahallesinde, Türk Telekom A.Ş. 'ye ait toplamda 750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve sorumlu İlçe Jandarma Komutanlıkları ile yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyon da 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ERZURUM

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Kablo hırsızları JASAT'ın çalışması ile yakalandı Kablo hırsızları JASAT'ın çalışması ile yakalandı

Köprüköy, Hisarcık, Erzurum, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 750 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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