Son Dakika Haberleri: 76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

14 dakika önce

Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.

76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:00 

Los Angeles, Küre, Ekonomi
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