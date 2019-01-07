76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu
14 dakika önce
Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.
Los Angeles
'da düzenlenen 76. Altın Küre
ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:00
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